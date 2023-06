Oroscopo Capricorno di luglio 2023

del giornoPaolo Fox 1 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'...- Cari, la giornata inizia nel migliore dei modi e ...di Paolo Fox, ultimi quattro segni: ecco cosa accadrà alle coppie dal 1° luglio Infine, ... potrebbe nascere qualche attrazione fatale nei prossimi giorni;: le coppie che non sono ...Weekend di grande stabilità in amore per i nati nel segno, con relazioni serene e possibili nuovi incontri per i single, Nuove opportunità di crescita sul fronte lavorativo, ...

Questo mese il Sole lascia il vostro segno ed entra in Leone, ma vi sentite troppo innamorati per preoccuparvene.Luglio porta una luna piena nel vostro segno, oltre alla stagione del Leone e a due retrogradi. Probabilmente dovreste prendervi un giorno di riposo dal lavoro.