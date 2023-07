“Operata d’urgenza nella notte” La cantante italiana in ospedale | cosa è successo e come sta adesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) Tanta paura per la, che nelle ultime ore ha avuto problemi di salute. È stataper via di una peritonite, ha spiegato poi al suo pubblico social per rassicurare tutti coloro che la seguono. Sui suoi profili Instagram e Twitter ha condiviso un selfie in un letto d’, con la mascherina sul viso. A corredo della foto, ha scritto di aver subito un interventotra il 30 giugno e l’1 luglio 2023. Si è vista costretta ad andare indove ha affrontato un’operazione. “Esserestaper una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla!”, ha scritto la ...