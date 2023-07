Onde gravitazionali | rilevato il respiro profondo dello spazio

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) Grazie a più di 25 anni di osservazioni fatte da sei dei radiotelescopi più sensibili al mondo, tra cui il Sardinia Radio Telescope (Srt) (nella foto), da 64 metri di diametro situato vicino a Cagliari, un gruppo internazionale di astronomi ha scoperto, nell’ambito dell’esperimento European Pulsar Timing Array (Epta), un segnale nelle frequenze del nanohertz che potrebbe provenire da un fondo didi origine astrofisica: il GWB (Gravitational Wave Background) a cui scienziati di tutto il mondo da tempo danno la caccia, prodotto dall’energia gravitazionale rilasciata da coppie di buchi neri supermassicci in avvicinamento, che spiraleggiano uno intorno all’altro fino a frsi. Come descritto negli studi pubblicati sulla rivista Astronomy and Astrophysics , realizzati da una collaborazione internazionale di astronomi ...