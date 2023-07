Onana | Manchester United vira su un altro portiere Ecco chi

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) Non è detto che Andrélasci sicuramente l’Inter. Ilsta riflettendo, intanto si muove per undall’Olanda. NOVITÀ – L’Inter chiede 60 milioni per André, ilnon può arrivare a questa cifra. Erik Ten Hag individuato la sua priorità nell’attaccante, è stato già contattato Rasmus Hojlund dell’Atalanta. I 60 milioni di sterline spesi per Mason Mount non permettono ai Red Devils di spendere altrettanto per un, infatti è iniziata una trattativa con il Feyenoord per Justin Bijlow. La società olandese non vorrebbe cedere il proprio giocatore. Fonte: theathletic.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...