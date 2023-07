Omicidio Roma | il fidanzato di Michelle piange alla fiaccolata

Leggi su zon

(Di sabato 1 luglio 2023) Un momento liturgico, che è anche un momento per ricordare. IldiMaria Causo,, è completamente distrutto dal dolore. Non riesce nemmeno a parlare. Ieri sera è andata in scena la preghiera per la diciassettenne. Gli inquirenti l’hanno trovata lo scorso 28 Giugno senza vita in un carrello della spesa di fianco a dei cassonetti in via Stefano Borgia in zona Primavalle a. Un momento di raccoglimento a cui hanno partecipato amici, compagni di scuola e abitanti del quartiere. IldiMaria Causo si è inginocchiato ed è stato circondato dagli amici. Poi si è voltato verso la folla e ha urlato: “Non dovetere, dovete ridere, come faceva lei.“Un urlo pieno di tristezza e dolore. Gli amici, i ...