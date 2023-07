Omicidio Primavalle | oggi l' interrogatorio di garanzia per il presunto killer di Michelle

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - A uccidereMaria Causo sono state almeno sei coltellate, di cui alcune al collo e alla parte anteriore (addome) e posteriore del busto. Sono questi i risultati preliminari dell'autopsia eseguita sul corpo della 17enne uccisa mercoledì scorso da un coetaneo in un appartamento di, alla periferia nord-ovest di Roma. Una conferma dunque alla dinamica dell'cristallizzata dalla Polizia Scientifica e dalle indagini della Squadra Mobile. L'esame autoptico è durato diverse ore: iniziato questa mattina si è concluso poco fa. Eseguiti sul corpo della ragazza anche i prelievi per l'esame tossicologico: per i risultati ci vorrà però del tempo. Sulle mani diMaria Causo, secondo una prima analisi, non sarebbero state individuate ferite evidenti, anche da arma da taglio. Segno che la ...

Il ricordo di Michelle Ieri sera acentinaia di persone si sono radunate, in silenzio, ... La7.it - Questa mattina il 17enne indagato per l'della sua coetanea Michelle Causo ......dall'autopsia svolta sul corpo della ragazza uccisa mercoledì in un appartamento di. ... che si sono verificati soprattutto quando a commettere l'è stata una donna In Italia tra il ...I genitori: 'Era innamorato, lei lo ha respinto', il fidanzato di Michelle 'Voglio far ... Per l'della ragazza è stato arrestato un 17enne di origini cingalesi: 'Michelle non mi ha ...

Omicidio Primavalle, la madre di Michelle Causo: l'ultima sera era preoccupata e piangeva | Il killer 17enne avrebbe fatto due telefonate alla sua vittima TGCOM

Circa 300 persone si sono ritrovate a Primavalle, quartiere a nord-ovest della Capitale, per chiedere giustizia per Michelle Causo, la ragazza di 17 anni il cui cadavere è stato ritrovato in un carre ...L'aspirante trapper di 17 anni fermato per l'omicidio di Primavalle ha ricostruito davanti ai magistrati, senza versare una lacrima, gli ultimi istanti di vita di Michelle Maria Causo ...