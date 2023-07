Omicidio Primavalle | l’ultima versione del killer di Michelle Causo | “Le dovevo 20 euro di fumo | mi ha aggredito e l’ho uccisa”

Il ricordo di Michelle Ieri sera acentinaia di persone si sono radunate, in silenzio, ... La7.it - Questa mattina il 17enne indagato per l'della sua coetanea Michelle Causo ......dall'autopsia svolta sul corpo della ragazza uccisa mercoledì in un appartamento di. ... che si sono verificati soprattutto quando a commettere l'è stata una donna In Italia tra il ...I genitori: 'Era innamorato, lei lo ha respinto', il fidanzato di Michelle 'Voglio far ... Per l'della ragazza è stato arrestato un 17enne di origini cingalesi: 'Michelle non mi ha ...

Omicidio Primavalle, la madre di Michelle Causo: l'ultima sera era preoccupata e piangeva | Il killer 17enne avrebbe fatto due telefonate alla sua vittima TGCOM

Uccisa per un debito di 20 euro di hashish: è questa l’ultima versione fornita dal killer di Michelle Causo, la 17enne accoltellata a Primavalle lo scorso 28 giugno.la ragazza di 17 anni uccisa a coltellate a Primavalle nel primo pomeriggio di mercoledì scorso. La polizia con gli agenti della squadra mobile hanno trovato a casa del suo coetaneo e amico arrestato ...