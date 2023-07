Omicidio Primavalle | le rivelazioni del 17enne accusato ai giudici

(Di sabato 1 luglio 2023) L'interrogatorio è durato oltre quattro ore, ma non avrebbe dato molti frutti. Le motivazioni fornite daldel brutaledi Michelle Causo rimangono le stesse fornite agli investigatori dopo l'arresto. "Mi aveva dato dell'hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a...

... la ragazzina di 17 anni uccisa a Roma , nel quartiere di, il dolore è ancora ... Per l'è accusato un coetaneo della vittima. Michelle Causo, interrogatorio di 4 ore al 17enne ...Le ricostruzioni hanno stabilito che l'è stato compiuto con un coltello da cucina, poi il ... Intanto continua il pellegrinaggio della gente die di Torrevecchia sul luogo del ...Lui dice che aci sarà. "Abbiamo reso il nostro omaggio alla piccola Michelle ma non ... La madre del 17enne intanto dal giorno dell'qui non l'ha più vista nessuno. Una donna ...

Omicidio Primavalle, 17enne al gip: voleva i soldi, ho preso il coltello TGCOM

Sono tanti gli elementi che non tornano nell'omicidio della 17enne di Primavalle, estrema periferia di Roma, da parte di un coetaneo nato in Italia ma da genitori provenienti dallo Sri Lanka. Il ...(LaPresse) A margine di Fenix, l'evento di Gioventù Nazionale in corso a Roma, la deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa è intervenuta ...