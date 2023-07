Omicidio Primavalle | la madre di Michelle Causo | l' ultima sera era preoccupata e piangeva | Convalidato il fermo del 17enne

(Di sabato 1 luglio 2023) 'Forse mia figlia- prosegue in una intervista al Corriere della- aveva scoperto qualcosa di losco, quel ragazzo metteva in giro sui social dei video di ragazzine, magari mia figlia ...

L'Il delitto è avvenuto mercoledì pomeriggio in via Dusmet 25. Il presunto assassino è stato arrestato poche ore dopo dalla polizia della sezione omicidi della squadra mobile. ...... del 17enne accusato di aver ucciso a Roma, nel quartiere di, la sua coetanea Michelle ... tra cui il movente dell'. "Mia figlia lavoricchiava, il giorno assisteva i bimbi in ......convalida fermo del 17enne E' terminato dopo 4 ore l'interrogatorio davanti al Gip del 17enne accusato dell'di Michelle Maria Causo,. avvenuto il 28 giugno scorso nel quartiere di...

Omicidio Primavalle, convalidato arresto 17enne: va in carcere. Mercoledì i funerali di Michelle Adnkronos

4 ore. Tanto è durato l’interrogatorio davanti al gip del Tribunale dei minori di Roma del 17enne accusato di aver ucciso Michelle Maria Causo ...Michelle Causo - Segni di coltellate alla schiena, al ventre e al collo. Sei almeno i colpi inferti, forse in rapida successione. Michelle da quei colpi ha cercato di difendersi invano. Questi ...