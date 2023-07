Omicidio Primavalle | interrogatorio di 4 ore per il 17enne | convalidato il fermo

(Di sabato 1 luglio 2023) Michelle Maria Causo è morta perché colpita da almeno 6 coltellate al collo, all'addome e alla schiena. L'arma sarebbe un coltello da cucina. Sono questi i primi risultati emersi dall'autopsia svolta sul corpo della ragazza uccisa mercoledì in un appartamento di. Sono stati effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici. Intanto, le indagini continuano a riguardare il movente dell'assassino: un rifiuto, i soldi e la droga le ipotesi principali. Per il delitto è accusato undi origini srilankesi: questa mattina, presso il centro di prima accoglienza di Roma del ministero della Giustizia, si è tenuto il suo- durato 4 ore - di fronte al gip del tribunale dei minori. Dopodiché è statoil. Dalle dichiarazioni del giovane potrebbero essere emersi ...

E' stato convalidato l'arresto del 17enne arrestato con l'accusa di avere ucciso Michelle Causo, nel quartiere Primavalle di Roma. Per lui e' stata disposta la custodia cautelare in carcere.