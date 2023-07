Omicidio Primavalle | interrogato il 17enne

(Di sabato 1 luglio 2023) E’ della minorenne romana, Michelle Maria Causo, 17 anni, il cadavere trovato in un carrello della spesa vicino ad un cassonetto dell’immondizia, in via Stefano Borgia, nel popoloso quartiere didi Roma ovest. Al vaglio degli inquirenti c’è la posizione di un ragazzo di origini straniere. Il 18enne dello Sri-Lanka, sarebbe stato visto uscire L'articolo proviene da Il Difforme.

Questi i risultati dell'autopsia che restituiscono in parte la dinamica dell'che si è consumato mercoledì pomeriggio nell'appartamento di via Dusmet adove la minore è stata ...Isola d'Elba, traghetto da Piombino urta il molo IL GESTO DI AMICI E PARENTI Fotogallery -, fiaccolata e fiori per Michelle Causo Monumenti rovinati in Italia Statue rotte e ...... la 17enne uccisa amercoledì mattina, davanti al gip del Tribunale minorile di Roma. Il 17enne, accusato divolontario, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. ...

Omicidio Michelle Causo a Primavalle, in corso l'interrogatorio del 17enne Adnkronos

Michelle Causo, la 17enne uccisa a Primavalle da un suo coetaneo, potrebbe essere stata attirata in una trappola: ne sono convinti i familiari della vittima, i quali hanno sottolineato che l’assassino ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...