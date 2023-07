Omicidio Primavalle | il 17enne al gip | Michelle voleva i soldi e io ho preso il coltello

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 1 luglio 2023) Il diciassettenne interrogato per l'della sua coetanea,Causo, avrebbe confermato oggi davanti al Gip - secondo quanto si apprende - la versione già resa agli investigatori subito dopo l'arresto. "Mi aveva dato dell'hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa:20-30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io ho poi hoil", avrebbe detto il ragazzo.Maria Causo è morta perché colpita da almeno 6 coltellate al collo, all'addome e alla schiena. L'arma sarebbe unda cucina. Sono questi i primi risultati emersi dall'autopsia svolta sul corpo della ragazza uccisa mercoledì in un appartamento di. Sono stati effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici. ...