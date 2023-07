Omicidio Primavalle | il 17enne accusato va in carcere

(Di sabato 1 luglio 2023) E’ della minorenne romana, Michelle Maria Causo, 17 anni, il cadavere trovato in un carrello della spesa vicino ad un cassonetto dell’immondizia, in via Stefano Borgia, nel popoloso quartiere didi Roma ovest. Al vaglio degli inquirenti c’è la posizione di un ragazzo di origini straniere. Il 18enne dello Sri-Lanka, sarebbe stato visto uscire L'articolo proviene da Il Difforme.

Vedi Anchedi, il nonno di Michelle: 'Lui deve dire la verità, qualcuno lo ha aiutato. Non poteva farcela da solo'Intanto sono stati fissati i funerali per la 17enne di. Si terranno mercoledì alle 11 alla chiesa di via di Torrevecchia, sempre nel quartiere.Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anchedi, la fiaccolata per Michelle Causo: lunedì 3 luglio il ricordo del suo liceo

Omicidio Primavalle, la madre di Michelle Causo: l'ultima sera era preoccupata e piangeva | Convalidato il fermo del 17enne TGCOM

Torrevecchia si stringe intorno al ricordo di Michelle Causo, la 16enne uccisa a Primavalle lo scorso mercoledì sul quale sono ancora in corso le indagini. Ora amici e familiari potranno darle finalme ...Convalidato l'arresto del killer di Michelle Causo, il 17enne è ora nel carcere minorile: mercoledì prossimo i funerali della giovane vittima ...