Omicidio Michelle | interrogatorio oggi per il diciassettenne

(Di sabato 1 luglio 2023) su Tg. La7.it - Questa mattina il 17enne indagato per l'della sua coetaneaCauso comparira' davanti al giudice minorile per la convalida del fermo. Nella casa ...

Omicidio Primavalle: Michelle Causo tentò di difendersi, nessun segno di abuso | Il movente forse un debito di 30 euro TGCOM

Michelle Maria Causa è stata massacrata mercoledì da un 17enne di origini srilankesi in un appartamento di via Dusmet, ..."Quando la madre mi ha detto che l'hanno uccisa, il mio mondo è crollato. C'erano complici Sono sicuro. Lui da solo non ce l'avrebbe fatta". Il fidanzato di ...