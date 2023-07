Omicidio Michelle Causo | in corso l’interrogatorio del 17enne

(Di sabato 1 luglio 2023) Un coltello da cucina, sei coltellate mortali, un carrello della spesa abbandonato in strada. Sono questi gli elementi di una tragedia che ha sconvolto il quartiere di Primavalle, a Roma, dove mercoledì sè stata uccisa, una ragazza di 17 anni. Per il suoè stato fermato un coetaneo, che oggi si trova al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, dove è indavanti al gip del tribunale minorile. Ma qual è stato il movente di questo efferato delitto? E quali sono i rapporti tra la vittima e il suo presunto assassino?, l’autopsia Un massacro senza pietà, avvenuto senza abusi. Questa la conclusione dell’autopsia praticata sul corpo senza vita di ...

ARTICOLO PRECEDENTERoma, il fidanzato dipiange alla fiaccolata Ultime notizie AttualitàRoma, il fidanzato dipiange alla fiaccolata 1 Luglio Attualità Infarto, ......che ha previsto il rafforzamento degli strumenti giudiziari per sanzionare e reprimere' gli episodi di violenza contro le donne ed i femminicidi 'ma è evidente che fatti' come l'di...... fiaccolata e fiori perCauso Monumenti rovinati in Italia Statue rotte e sfregi sulle mura del Colosseo, a RomaDI PRIMAVALLE Fotogallery -Causo, la 17enne uccisa a Roma ...

Omicidio Michelle Causo a Primavalle, in corso l'interrogatorio del 17enne Adnkronos

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Una consulenza tecnica cinematica per ricostruirne la dinamica, le cause e tutte le responsabilità. Un 37enne indagato per omicidio stradale e aggravato dalla guida in stato ...