Omicidio Michelle Causo a Primavalle | parla la madre | “Macché debito | i soldi li aveva! Forse ha scoperto qualcosa di losco”

(Di sabato 1 luglio 2023) « Mia figlia lavoricchiava, il giorno assisteva i bimbi in piscina, ili aveva . I carabinieri nella sua cameretta hanno trovato 90 euro, perciò questa storia delè una stupidaggine. Che fai? Mi ammazzi perché non ti ho dato 40 euro? No, io penso che se sono iche ti interessano tu puoi anche aspettare un giorno. Ma ripeto,li aveva». Così al Corriere della...

E' davanti al giudice minorile per la convalida del fermo il 17enne indagato per l'della sua coetaneaCauso . Resta da capire se l'arrestato si avvarra' della facolta' di non rispondere o se decidera' di rispondere alle domande del giudice. Nella casa dove abita ...Sembra non avere dubbi Daniela Bertoneri , la mamma diCauso , sulla premeditazione dell'da parte del presunto assassino, il 17enne O. S. D. (le iniziali del nome). Il giovane, che ...... "Mia figlia lo ha rifiutato e lui l'ha uccisa" O., non riuscendo ad avere la meglio di, ... Che il killer, secondo le analisi, avrebbe assunto anche il giorno del terribileche ha ...

Omicidio Michelle Causo a Primavalle, in corso l'interrogatorio del 17enne Adnkronos

Mentre si attende l’interrogatorio di garanzia del 17enne accusato di omicidio, sono arrivati i primi risultati dell’autopsia svolta sul cadavere di Michelle Causo, la 17enne uccisa a Primavalle nel ...Il presunto killer di Michelle Causo è stato interrogato oggi dal gip. L'obiettivo è ottenere il movente dell'omicidio della 17enne di Primavalle. La pista del debito per l'hashish non convince Sera ...