Omicidio Michelle Causo a Primavalle | la madre | «Aveva scoperto qualcosa di losco | per questo lui l’ha uccisa»

(Di sabato 1 luglio 2023)Mariaun credito nei confronti di O. Perlui. Secondo la versione che ha fornito la polizia, era il ragazzo nato in Italia da genitori dello Sri Lanka ad essere in debito con lei. Sempre secondo il ragazzo il debitoorigine dall’acquisto di alcune dosi di droga. La ragazza avrebbe voluto i soldi indietro e lui l’avrebbe derisa. A quel punto la 17enne avrebbe litigato con lui e la discussione nell’appartamento di via Giuseppe Benedetto Dusmet asarebbe degenerata. Ed ecco le coltellate all’addome, al collo e alla schiena. «era infuriata perché non avevo i soldi che le dovevo. Ha iniziato a offendermi e urlare, ho visto il coltello davanti a me e l’ho preso. Non ho capito ...

...una simpatia per: "Assolutamente no, eravamo solo amici. Era un'amica della mia ex". Gli inquirenti ritengono inverosimile che un debito di 30 euro possa aver spinto il ragazzo all'. ...È stata trovata droga all'interno dell'appartamento del 17enne fermato per l'diMaria Causo, la minorenne uccisa in un'abitazione di Primavalle, alla periferia di Roma, il 28 giugno. Gli investigatori, a quanto si apprende, starebbero esaminando anche alcuni ...In base a quanto si apprende è stato confermato il quadro delle ferite riscontrare nelle ore successive all'è stata colpita da almeno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina.

"La troppa generosità l'ha portata nella casa del suo assassino" afferma Daniela, la mamma di Michelle, che aggiunge: “E' stata attirata in una trappola”. La telefonata, mercoledì mattina, del 17enne ...L’amico coetaneo confessa l’omicidio: "Lite per 30 euro, ero fatto di droga". La rabbia del fidanzato: il killer non l’ha ammazzata da solo, ha dei complici. .