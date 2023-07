Omicidio Michelle Causo a Primavalle | in corso l' interrogatorio del 17enne

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 01 lug. - (Adnkronos) - È innel centro di prima accoglienza di via Agnelli a Roma l'davanti al gip del tribunale minorile per ilarrestato con l'accusa di aver ucciso la coetaneanell'appartamento di via Giuseppe Dusmet, nel quartiere di, Roma. Nel cpa sono arrivati i magistrati e il difensore del. La dinamica dell' Darmanin ha dichiarato che la violenza è stata di "intensità molto minore" rispetto alla notte precedente appare più chiara dopo i risultati preliminari dell'autopsia.Mariaè stata colpita da almeno 6 coltellate al collo, all'addome e alla schiena. Gli esami hanno evidenziato l'assenza di segni di arma da taglio sulle mani della vittima, ...

approfondimentoMaria Causo, chi era la 17enne uccisa a coltellate a Roma FOTOGALLERY ©... che si sono verificati soprattutto quando a commettere l'è stata una donna In Italia tra il ...Sono ancora tanti i nodi da sciogliere in merito all'diCauso , la 17enne trovata morta a Primavalle , quartiere di Roma, all'interno di un carrello della spesa abbandonato in strada. Per il suoè stato fermato un suo coetaneo.... del 17enne accusato di aver ucciso a Roma, nel quartiere di Primavalle, la sua coetanea... Lo scopo degli investigatori è anche di capire il movente che ha portato all'della ragazza. ...

Omicidio Primavalle, la madre di Michelle Causo: l'ultima sera era preoccupata e piangeva | Il killer 17enne avrebbe fatto due telefonate alla sua vittima TGCOM

AGI - A uccidere Michelle Maria Causo sono state almeno sei coltellate, di cui alcune al collo e alla parte anteriore (addome) e posteriore del busto. Sono questi i risultati preliminari dell'autopsia ...Il ragazzo accusato di aver ucciso Michelle Causo a Primavalle è sottoposto a interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Il 17enne si trova al centro di prima accoglienza in via ...