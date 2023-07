Omicidio Michelle Causo a Primavalle | in corso l' interrogatorio del 17enne

(Di sabato 1 luglio 2023) È innel centro di prima accoglienza di via Agnelli a Roma l'davanti al gip del tribunale minorile per ilarrestato con l'accusa di aver ucciso la coetanea...

E' davanti al giudice minorile per la convalida del fermo il 17enne indagato per l'della sua coetaneaCauso . Resta da capire se l'arrestato si avvarra' della facolta' di non rispondere o se decidera' di rispondere alle domande del giudice. Nella casa dove abita ...La dinamica dell'appare più chiara dopo i risultati preliminari dell'autopsia.Maria Causo è stata colpita da almeno 6 coltellate al collo, all'addome e alla schiena. Gli esami ...Il coetaneo fermato è davanti al gip del tribunale dei minori. Ma potrebbe avvalersi della facoltà di non ...

Omicidio Primavalle, la madre di Michelle Causo: l'ultima sera era preoccupata e piangeva | Il killer 17enne avrebbe fatto due telefonate alla sua vittima TGCOM

La giovane Michelle Causo, di anni 17, non sarebbe morta per un debito di pochi euro. Lo dice la sua adorata mamma, Daniela Bertoneri: "Mia figlia lavoricchiava, di giorno assisteva i bimbi in piscina ...Servirà anche a fare chiarezza sul movente. La giovane colpita con almeno 6 coltellate al collo, all'addome e alla schiena ...