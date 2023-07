Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Giorgio Malan stacca il pass nel pentathlon!

(Di sabato 1 luglio 2023) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline,re ilper i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza dii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport ...

'Confidenti sulledi2024, capitalizzata possibilità di carte olimpiche a Cracovia' "Questi giochi europei si inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le ...Gli avevo detto che sarei andato alledie ce l'ho fatta'. Domani, alle 19.30, la finale per l'oro contro l'irlandese Jack Marley. Delusione, invece, per Irma Testa sconfitta 4 - 1 ...Presenti anche tutti i maggiori atleti italiani che si preparano a partecipare ai mondiali (Budapest agosto 2023) e alle prossime2024) Gli Assoluti si disputeranno per la prima ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una me ...È stato un ottimo pugile Riccardo D'Andrea, 35 anni, calabrese e casertano di adozione, una laurea in scienze della nutrizione. Ma è anche uno dei dei tecnici della Nazionale azzurra di pugilato. Uno ...