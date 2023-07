Oggi guardo il mio cellulare e | Galliani si commuove in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Adrianoè ancora molto addolorato per la morte di Silvio Berlusconi. Ciò emerge chiaramente anche dall'intervento ai microfoni di Sky Sport: anziché parlare di calciomercato, con il Monza che è atteso da un'estate importante per confermarsi sugli ottimi livelli della prima stagione in assoluto in Serie A,ha parlato soprattutto del caro amico che ha perso. “Sono un uomo molto addolorato - ha dichiarato - la cosa che mi manca di più, oltre a cenare con lui, è sentirsi al telefono ogni sera. Passavamo tutte le sere a cena nell'ultimo periodo, o comunque ricevevo sempre le sue telefonata.il telefono ma non arrivano più chiamate. Siamo andati avanti tra Istanbul e Atene, dall'essere eliminati a Cittadella e vincere a Pisa dopo essere stati sotto di due gol dopo sei minuti”. Insomma, ...