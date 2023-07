Oggi chi corteggerebbe un ragazzo o una ragazza per oltre due anni?

Leggi su iodonna

(Di sabato 1 luglio 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il miglior tema della maturità è quello sull’attesa al tempo di WhatsApp. E la più bella frase che ho sentito negli ultimi mesi è quella pronunciata da Romano Prodi in morte di sua moglie Flavia: «Nel tempo trascorso insieme calcolo anche gliduedi corteggiamento. Mai mi sono pentito di aver insistito tanto». Magari basta proprio un no detto via WhatsApp a far desistere, e a indurre a passare a un altro tentativo. Leggi anche › Addio a Flavia Franzoni, moglie e compagna di scelte politiche di Romano Prodi «In attendere è gioia più compita» scrive Eugenio Montale, recuperando un concetto caro al Leopardi del Sabato del villaggio. Ma noi abbiamo letto le interviste di ...