Oggi a Napoli il PRIDE | la celebrazione della dignità

(Di sabato 1 luglio 2023) “Cosa significaper te?” Vedo spesso video in cui c’è qualcuno che pone questa domanda. Ecco cosa significaper me: libertà, appartenenza, gioia. Al primoa cui partecipai avevo quindici anni, quando tornai a casa piansi. Era un pianto di gioia, dissi a mia madre: “Ho visto che esistono persone come me”. Il Blog di Giò.