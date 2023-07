Nuove uscite su Prime Video Luglio 2023 | ecco tutte le novità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) L’arrivo dell‘estate può significare varie cose: relax, tempo libero, serate da passare in compagnia e, con la scusa, guardare ciò che le piattaforme in streaming offrono nel mese dii vari portalia pagamento. Anche Amazonpermette, a chi è iscritto al programma di poter vedere nuovi film, serie tv, cartoni animati per i bambini che non si possono vedere da nessun’altra parte,l’elenco completo che arriverà tra pochi giorni. Elenco di titoli per il portale AmazonL’estate più calda: Commedia sentimentale e nuovo film di Matteo Pilati, In un paesino della Sicilia meridionale, due amiche, Valentina e Lucia stanno passando insieme gli ultimi giorni dell’estate prima che una delle due, Lucia, parta per frequentare l’università a Roma, in ...