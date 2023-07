(Di sabato 1 luglio 2023) Il territorio disi arricchisce di unaattrazione turistica alla portata di tutti: laall’interno della Fun Area dell’Angelo ai piedi del monte Lussari, inaugurata stamattina alle ore 11, permetterà di planare nel cielo provando l’emozione di volare tra i boschi della foresta millenaria di. Imbragati e allacciati al cavo del moderno impianto, laoffre 560 metri di adrenalina pura con una pendenza del 27% e un dislivello di 143m, termina in prossimità del Fun Park ed è possibile ripetere l’esperienza risalendo al punto di partenza con la seggiovia dell’Angelo. Grazie alla doppia linea di fune è inoltre possibile provare l’emozione della discesa affiancati da una seconda persona in contemporanea. L’opera, finanziata con fondi regionali e ...

... si schianta contro la vetrina e finisce nel negozio Ladi Tarvisio, 560 metri di pura adrenalina Travolto da una rotoballa, uomo trasportato in ospedale In 4mila ai laghi di Fusine per ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Ladi Tarvisio, 560 metri di pura ...- - > L'inaugurazione delladi Tarvisio. Il territorio di Tarvisio si arricchisce di unaattrazione turistica alla portata di tutti : laall'interno della Fun Area dell'Angelo ai piedi del monte Lussari, inaugurata stamattina alle ore 11, permetterà di planare nel cielo provando l'emozione di volare tra i boschi della ...

Nuova ZIPLINE a Tarvisio Udine20 2020

Il territorio di Tarvisio si arricchisce di una nuova attrazione turistica alla portata di tutti: la nuova Zipline all’interno della Fun Area dell’Angelo ai piedi del monte Lussari, inaugurata ...Tarvisio, l’attrazione inaugurata sabato 1 luglio, resterà aperta fino al 3 settembre. Ticket a 25 euro TARVISIO. Un’attrazione per tutti, non soltanto per gli amanti dell’adrenalina, ma adatta anche ...