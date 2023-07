Nuova biblioteca inaugurata a Sant’Andrea | si rilancia la cultura a Solofra

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande partecipazione ed entusiasmo presso il centro sociale diApostolo a, dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Moretti ha inaugurato, in collaborazione con due associazioni, il “Gruppo di Lettura” presieduta da Francesco Lasteria e Gilda Parmigiano e “Nice to meet you” coordinata da Nicola De Stefano, una, dedicata soprattutto ai bambini, composta da oltre tremila volumi. “Troviamo che sia la maniera migliore perre e ravvivare questo quartiere, cominciando dal coinvolgimento dei bambini” sono le parole di soddisfazione rilasciate dall’assessore allaMariangela Vietri, che ha promosso l’iniziativa. “Vogliamo rivitalizzare il quartiere, promuovendo ladi ...

... delle collane Morgana , Quadreria , Curiosa , Ladi Babele , Lablu , Guide ... come lui, abbracciarono uno stile tra il Realismo Magico e laOggettività , ovvero un ritorno ...Sabato 15 luglio alle ore 9.30 inRostaci sarà " Un'estate da leggere " letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica da 4 anni; l'evento si ripeterà mercoledì 2 e ...E spazio per tre grandi pezzi di cinema del reale: Umberto Eco " Ladel mondo, di Davide Ferrario, ingresso in una 'memoria del mondo' unica; Sconosciuti puri, di Valentina Cicogna e ...

Ecco la nuova biblioteca Rovai Il 5 luglio la festa di inaugurazione ... LA NAZIONE

Si parte martedì alla San Pellegrino dove alle 10,30 è in programma “Insetti-dispetti” REGGIO EMILIA – La Biblioteca Panizzi e le biblioteche decentrate Ospizio, Rosta Nuova, San Pellegrino-Marco ...Partendo da un restauro filologico dell’intero complesso edilizio – inagibile dal 2011 - si prevede la realizzazione di un centro di formazione con aule, laboratori e spazi polifunzionali ...