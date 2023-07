...ha lavorato tanto in fabbrica dove hanno spinto come pazzi per permetterci di portare delle...qualifiche e gara sprint. Solo Verstappen, Leclerc e Norris hanno conservato un set di gomme ...... la- sospensione della patente, che scatta quando si commettono alcune violazioni,importanti sull'alcool, procedure molto più difficili per riottenere il documento di guida, la revoca ...INTELLIGENTE Proprio in questi mesi BIG KAISER ha ampliato la sua gamma di barre di ... Base Masterè dotato di un'impugnatura laterale che ne semplifica l'utilizzo anche nei torni dove l'...

Novità MINI 2024: tutti i nuovi modelli in arrivo ilGiornale.it