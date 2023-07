“Notte insieme per due ex Vipponi” | lo scoop bollente | di chi si tratta?

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 1 luglio 2023) Tra matrimoni e rotture c’è anche chi si sta vivendo questo inizio di stagione estiva in maniera bollentissima. Arriva dai due influencer ed esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza, unosu due exche non possiamo assolutamente ignorare. Excoinvolti in un nuovoE’ uncroccantissimo quello avanzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.