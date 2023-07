Nordio e Zaia siglano intesa | condivise graduatorie concorsuali per amministrativi

Accordoper condivisione graduatorie. Il Governatore: soluzione a problema grave 'E' l'occasione per dare soluzione a un problema che è grave', le parole del presidente del Venetodopo la ...Il ministro della Giustizia Carloieri ha sottoscritto a Venezia con il presidente della regione Veneto, Luca, un protocollo d'intesa per rendere più efficiente la macchina della pubblica ...'Questo protocollo, primo in Italia nel suo genere per cui ringrazio il Ministro, è un modello - le parole del presidente Luca- . È un accordo che parte dal presupposto che un territorio ...

Nordio-Zaia, Protocollo d'Intesa per la condivisione di graduatorie concorsuali per amministrativi - gNews Giustizia ... gnewsonline.it

AGI/Vista - Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, questa mattina a Venezia ha sottoscritto insieme al presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, un importante protocollo d'intesa per rendere ..."E' l'occasione per dare soluzione a un problema che è grave", le parole del presidente del Veneto Zaia dopo la firma di un protocollo con il ministro Nordio che permetterà alla magistratura veneta di ...