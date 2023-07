Niente viaggio in Germania Macron ostaggio degli scontri in Francia

... 'È arrivata la fine anche di questo... Il momento del distacco è sempre molto difficile, ... 'O si è dato tutto o non si è dato', vi dicevo spesso. Lo abbiamo fatto, sempre' FOTOGALLERY %...... 'È arrivata la fine anche di questo. Il momento del distacco è sempre molto difficile, ... 'O si è dato tutto o non si è dato', vi dicevo spesso. Lo abbiamo fatto, sempre'. Adesso, però, ..." È arrivata la fine anche di questo... Il momento del distacco è sempre molto difficile, ... 'O si è dato tutto o non si è dato', vi dicevo spesso. Lo abbiamo fatto, sempre ". Nicolato ...

Donne in viaggio da sole: dove, come e con chi Donna Moderna

Il presidente francese Emmanuel Macron «ha parlato al telefono con il presidente tedesco Steinmeier e lo ha informato sulla situazione nel suo ...È tempo di vacanze: Gazzetta Motori torna a segnalare i migliori locali italiani per chi non ha fretta per raggiungere una meta o vuole solo togliersi uno sfizio enogastronomico. Iniziamo con il primo ...