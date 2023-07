Nicolato lascia la Nazionale Under 21 | «Ho cercato in ogni momento di essere all’altezza»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 luglio 2023) Attraverso un post sui social, Paolosaluta laitaliana21. Dopo il fallimento europeo, il tecnico ha deciso dire il suo incarico. «È arrivata la fine anche di questo viaggio… Ildel distacco è sempre molto difficile, fatico tremendamente ad esprimere le mie sensazioni a parole anche se, credetemi, vorrei esserne capace. Per questo mi affido alla scrittura, forse più consona al mio carattere. Rappresentare il proprio Paese in quasi cento partite è stato un vero privilegio, cantare l’inno di Mameli con il cuore in gola un’emozione irripetibile. Hoindi esserne, spero di esserci riuscito. Quel meraviglioso titolo di vice campioni d’Europa19, ...