Paolodiceal ruolo di CT della Nazionale italiana Under 21. L'Europeo di categoria non è andato nel migliore dei modi, con gli azzurrini che sono stati eliminati nella fase a gironi. L'ormai ...Italia Under 21:verso l', Bollini il favorito nel toto - c.t. . Italia Under 21: Evani e Nunziata le alternative a Bollini . Italia Under 21: Casadei e Baldanzi i ragazzi da cui ...La squadra del ctha ben alternato il fraseggio a centrocampo e le spinte sugli esterni, ... L'Italia diceancora una volta alle Olimpiadi L'eliminazione ai gironi degli Europei under 21 ...

Nicolato, l'addio all'Italia Under 21 è ufficiale: la rivelazione social Corriere dello Sport

Dopo l' eliminazione alla fase a gironi degli Europei 2023, Paolo Nicolato ha salutato l' Italia Under21: lascerà il ruolo di Commissario tecnico. Lo ha annunciato lo stesso classe 1966 con un post su ...Ma soprattutto I'aver visto una ventina di miei ragazzi esordire nella nazionale maggiore e molti di più trovare spazio nel calcio di alto livello. Fino all'ultimo doloroso epilogo nell'Europeo appena ...