Nemmeno i blindati fermano gli scontri. Quasi mille arresti nella notte in Francia

E' stata un'altra notte di rivolta e scontri in Francia. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie impegnate a respingere gli assalti di gruppi di giovani a ...... il che comporta l'essere '' in casa nei giorni di partita, perché guai a lasciare il posto ...indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesareun ...... invece, abbia permesso alla colonna di'wagneriani' di arrivare fino alle porte di Mosca ... Senza sparareun colpo, si sono impossessati dell'aeroporto, del quartier generale militare ...

Francia: quasi mille arresti nella notte di scontri | TGLA7 TGLA7

Confermato l’accordo sulla solidarietà obbligatoria: non serve l’unanimità, basterà la maggioranza. Contrari i polacchi e gli ungheresi, si teme che possano ...La società nerazzurra vuole rinforzare la squadra a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Il classe 2oo3 è nato in Olanda ed ha sempre giocato nel Groningen ma è itali ...