Nemmeno i blindati fermano gli scontri. Oltre 1300 gli arresti nella notte in Francia

E' stata un'altra notte di rivolta e scontri in Francia. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie impegnate a respingere gli assalti di gruppi di giovani a ...E' stata un'altra notte di rivolta e scontri in Francia. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie impegnate a respingere gli assalti di gruppi di giovani a ...... il che comporta l'essere '' in casa nei giorni di partita, perché guai a lasciare il posto ...indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesareun ...

Francia: quasi mille arresti nella notte di scontri | TGLA7 TGLA7

E' stata un'altra notte di rivolta e scontri in Francia. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie impegnate a respingere gli assalti di gruppi di giovani a ...Confermato l’accordo sulla solidarietà obbligatoria: non serve l’unanimità, basterà la maggioranza. Contrari i polacchi e gli ungheresi, si teme che possano ...