Nello D’Alesio | morto l’armatore Il cordoglio di Confitarma

E' scomparso nel pomeriggio del 30 giugno l'imprenditore nel mondo marittimo. La conferma è arrivata dalla sede del gruppo in via ...Livorno, 30 giugno 2023 - Il cordoglio del Sindaco per la scomparsa dell'imprenditoreIl sindaco Luca Salvetti esprime il cordoglio personale e a nome della città per la scomparsa di, imprenditore nel mondo marittimo, scomparso a quasi 81 anni per una ...E' scomparso nel pomeriggio del 30 giugno l'armatore. La conferma è arrivata dalla sede del gruppo in via Castelli, che ringraziamo per ...

Livorno in lutto: addio all'armatore Nello D'Alesio, aveva 80 anni LivornoToday