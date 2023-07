Nek e Renga La coppia anti-tormentone

Leggi su panorama

(Di sabato 1 luglio 2023) Entrambi over 50, faranno un tour estivo con tssime date in tutta Italia. Con l’ironia e il disincanto di sempre sono protagonisti di un’intervista doppia che parte dal loro ultimo singolo, Il solito lido, sull’estate di un loro coetaneo. Ma poi le memoria spazia, con la nostalgia per le canzoni di una volta, per gli arrangiamenti tradizionali e i parolieri. Anni luce dist«dalle rime parlate e storpiate dall’elettronica di oggi». «No, non siamo ai primi posti su Spotify» racconta Nek. «Né mai lo saremo» chiosa Francesco. Segue una fragorosa risata all’unisono che fotografa meglio di qualsiasi parola il loro stato d’animo. Settant’anni di carriera in due (40, 30 Nek) un tour estivo insieme già praticamente sold out, un album di canzoni inedite scritte a quattro mani in uscita a settembre e un ...