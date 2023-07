Neanche l' Harry' s Bar trova personale | lo sfogo di Cipriani | Un Paese in ferie

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) La lista dei clienti (pure importanti) è lunga. Quella delmeno. O meglio: «Ce la facciamo lo stesso, però lavoreremo meglio con cinque o se persone in più», dice Arrigo, il patron dell''s bar di Venezia. Solo che arli, ‘sti benedetti impiegati. Nello specifico, ‘sti benedetti contabili (sia senior che junior), camerieri, pasticceri, factotum e autisti con la patente di barca (questi ultimi, tra l'altro, una mosca bianca che se ne vedi uno non te lo fai scappare manco per sbaglio). Ce ne sono no. Colpa di un mercato del lavoro che col Covid, è storia vecchia, si è ribaltato perché si sono ribaltate le nostre priorità: oramai non c'è più la corsa al posto (fisso o meno), c'è la corsa alla comodità. A un impiego che non ti mangi troppo tempo, che ti lasci i fine settimana liberi, che ti ...