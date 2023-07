Nba | Porland | Lillard chiede la cessione | Miami e Brooklyn alla finestra

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo 11 anni Damiane i Portland Trail Blazers sono vicini a separarsi. Secondo quanto riporta la “Espn”, il quasi 33enne ha chiesto di essere ceduto e la franchigia sarebbe disposta ad accontentarlo. Le due squadre più avanti nella corsa asarebbero iHeat, per affiancare un All Star a Jimmy Butler, e iNets, che stanno ricostruendo dopo l’addio dei big three, Harden, Irving e Durant. Sullo sfondo la suggestione Philadelphia per costruire un terzetto clamoroso con Harden, Embiid eaffiancati da Maxey e Harris per un quintetto All Star.avrebbe deciso di lasciare Portland dopo il mercato della sua squadra, che ha scelto di tenere la terza scelta al draft Henderson per ricostruire la squadra. Il miglior risultato raggiungo da Dame ai ...