Nba 2023 | mercato | Green resta a Golden State | pioggia di super contratti

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) – IlNba si accende: si apre la free agency e fioccano gli affari. Si parte daiWarriors che trattengono Draymond. L'ala tuttofare firmerà un quadriennale da 100 milioni di dollari e rimarrà a San Francisco. Kyrie Irving rimarrà a Dallas Mavericks con un ricco triennale da 126 milioni di dollari. Cifre altissime per Tyrese Halliburton, che ha raggiunto l'intesa con gli Indiana Pacers per un nuovo quinquennale da 260 milioni di dollari. A Memphis, Desmond Bane riceverà 207 milioni di dollari nei prossimi 5 anni dai Grizzlies. Fred VanVleet saluta i Toronto Raptors e si trasferisce agli Houston Rockets con un triennale da 130 milioni.

