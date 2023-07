Nations League di Volley | l’Italdonne vola alle Finals | battuta la Croazia

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 luglio 2023) Straordinaria partita dell’Italia delFemminile. Le Azzurre hanno vinto contro laper 3-0 (25-14; 25-17; 25-17) allain svolgimento a Bangkok. In questo modo, l’Italia si prende punti preziosi edella competizione, con qualificazione matematica al successivo turno, anche grazie alla sconfitta al tiebreak della Serbia per mano della Repubblica Dominicana. E’ il secondo successo consecutivo azzurro conquistato a Bangkok con la, con la certezza dell’ottavo posto in classifica generale valido come pass per l’ultimo atto del torneo. Domani c’è la sfida con il Giappone, in palio altri punti preziosi per scalare la classifica, evitando un incrocio proibitivo nei quarti di ...