(Di sabato 1 luglio 2023) Risposta pronta per. La compagna dell'ex tronista Andrea Zelletta, al nono mese di gravidanza manda unache le hanno commentato ferocemente un post su...

diventerà mamma entro la fine dell' estate . Sulla fine della gravidanza , l'influencer confessa di non essersi ancora resa conto di come sta per cambiare la sua vita. Ne parla con i ...Ma la confessione hot stupisce Diletta Leottaa un mese dal parto confessa: 'Ho continue crisi emotive, ho dovuto chiedere aiuto' La teoria di Lilly Lilly Scott è una giovane mamma ...Alla cerimonia, oltre a Mario Balotelli e alla nipote Pia (figlia di Raffaella Fico), erano presenti tanti ospiti vip tra cui, Andrea Zelletta , Francesco Oppini e Matilde Brandi. La ...

Natalia Paragoni, la stoccata agli hater che criticano il suo pancione in bella vista: «Fate più sesso» leggo.it

Natalia Paragoni ha aggiornato i suoi fan sui social ora che manca sempre meno alla nascita della sua prima figlia.Natalia Paragoni diventerà mamma entro la fine dell'estate. Sulla fine della gravidanza, l'influencer confessa di non essersi ancora resa conto di come sta per cambiare la sua vita.