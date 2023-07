Napoli Pride 2023 | la manifestazione dei diritti LGBTQIA+ colora la città

. Gli organizzatori delstimano una partecipazione di almeno 300mila persone al corteo in programma oggi in città. La manifestazione vede il Comune, unico caso in Italia, organizzatore dell'evento in partnership ...È questo l'inizio dello spot ufficiale del '2023 ', dal titolo ' A qualcun* piace', ideato, scritto e diretto dalla giornalista e videomaker Francesca Saccenti . Un omaggio alla ......tutti - dichiara l'assessora ai Diritti Civili Silvia Miglietta - parteciperemo al corteo del... dall'Obelisco a Porta, in entrambi i sensi di marcia, con obbligo di svolta a destra in via ...

Napoli Pride 2023, il percorso del corteo in programma oggi 1 luglio: orari e ospiti Fanpage.it

Dopo Roma e Milano, il Pride arriva anche a Napoli: migliaia di persone, di ogni età, si sono ritrovate a piazza Dante nel primo pomeriggio di oggi per dare vita al più colorato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...