(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo la prolungata festa scudetto illavora per la rosa del prossimo anno: il primo obiettivo di, però, è saltato. La stagione 2022/2023 è stata ricca di sorprese, la più bella delle quali è stata sicuramente ildi Luciano Spalletti. La formazione partenopea ai nastri di partenza era considerata al di sotto delle principali pretendenti allo scudetto che erano Juventus e Inter per manifesta superiorità della rosa ed il Milan semplicemente perché partiva da campione d’Italia in carica. Il primo obiettivo didelsalta: il calciatore ha firmato il rinnovo con ildi appartenenza – Ansa Foto – Grantennistoscana.itLa minore considerazione degli analisti e dei bookmakers sulle possibilità di vittoria delerano legate ...

Napoli, nulla da fare per il sogno di mercato: rinnova con il suo club | Tifosi distrutti Grantennis Toscana

Rilievi da parte dei Carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Marano di Napoli, intervenuti a via Circonvallazione esterna, angolo via Toscana, per un incidente stradale costato la vit ...Morire senza un perché, a Napoli. È vero, non esiste mai un motivo valido per essere uccisi: ma la tragedia che ha visto protagonista Giuseppe Zizzi, il 76enne di Pianura preso a ...