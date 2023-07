Napoli | Ndombele saluta | il messaggio social d’addio

(Di sabato 1 luglio 2023) Tanguy: il centrocampista fa ritorno al Tottenham dopo una stagione vincente in azzurro. Tanguyil: il francese torna al Tottenham dopo un anno in prestito a. Una stagione non proprio esaltante che gli ha comunque permesso di arricchire il suo Palmares vincendo uno scudetto che mancava da 30 anni in città. Il centrocampista ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram perre la città e la squadra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Feinte (@22) Una città, un popolo,. La fine della mia avventura che durerà solo un anno ma un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio ...

... Marfella, Gollini, Bereszynski e. Luperto e Petagna invece sono stati riscattati da Empoli e Monza e non torneranno quindi al. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Dopo un primo tentativo della Fiorentina andato a vuoto, secondo quanto riportato da c alciomercato.com , ilpotrebbe intavolare una trattativa con la società emiliana per una cifra che ...Perché ilha la necessità di intervenire in quella zona di campo, conrientrato al Tottenham e Demme ad un passo dall'addio. E l'ex Marsiglia sarebbe tatticamente l'ideale per Garcia ,...

Maxime Lopez, centrocampista francese in forza al Sassuolo, sarebbe il prescelto di Rudy Garcia per la mediana del Napoli ...Maxime Lopez del Sassuolo è un obiettivo del Napoli per il centrocampo, che perde Ndombélé, al rientro al Tottenham dopo il prestito, e con Demme destinato a partire.