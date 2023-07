Napoli | la lettera del 13enne senza genitori | «Cari dottori | grazie Siete stati la famiglia che non ho mai avuto»

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) «, vi voglio ringraziare per tutto quello che avete fatto tutto questo tempo per me. Mi avete fatto sentire a casa e mi avete regalato anche qualche momento di felicità, nonostante la mia situazione. Ormai per mediventati come una, unache non ho maima che ho sempre sognato e voi questo sogno me lo avete realizzato». Si apre con queste parole di gratitudine ladi unche, in attesa di essere assegnato a un struttura di assistenza per minori, è stato affidato alle cure della Fondazione Santobono-Pausilipon dinessuno al mondo, il ragazzo ha scritto a mano unaindirizzata al ...