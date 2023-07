Napoli | i tre scudetti a confronto | il valore delle rose e la Top 11 di tutti i tempi | FOTO

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilcontinua a festeggiare lo scudetto 2022/2023, il terzo della sua storia. Il percorso della squadra di Luciano Spalletti è stato di altissimo livello e l’apoteosi è arrivata allo stadio di Udine. È il primo scudetto post Maradona e ilcon ildei primi dueè inevitabile. Alessandro Renica con la maglia delha vinto due, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA, ha giocato 136 partite, realizzando, da difensore, anche 10 gol di cui uno storico contro la Juventus in Coppa UEFA al 119esimo minuto che consentì agli azzurri di superare il turno e andare poi a vincere il trofeo continentale. L’ex calciatore è stato intervistato da ExpressVPN: “la stagione 1986-1987 resterà per sempre nella memoria dei tifosi napoletani, il ...

A seguire a Palazzo Santa Chiara la proiezione dicorti fuori concorso prodotti dalla Mediano ...decretato vincitore della prima edizione del Tropea Film Festival è stato The Delay di Mattia... due osituazioni che potrebbero arrivare ma tutto in estrema tranquillità valuteremo insieme". Oltre all'esterno di Foligno, in uscita dal club giallorosso c'è anche Ibanez, conteso dale ...Esistonotipi di estrazione, ovvero quella che avviene ogni 5 minuti, quella immediata e quella ... Bari 30 (90) Cagliari 28 (81) Firenze 45 (78) Genova 60 (122) Milano 6 (122)49 (79) ...

Napoli, tre nomi dalla Premier per il dopo Kim: c'è Konaté Calciomercato.com

La c.t. Bertolini approfitta del test per fare le ultime prove prima della partenza per la Nuova Zelanda e manda in campo anche il talento 17enne. Domani prime scelte con il gruppo che si riduce a 25 ...Meteo Napoli - A seguito di piovaschi il tempo sta migliorando e sarà accompagnato prossimamente da schiarite ampie, ecco le previsioni ...