Napoli | Garcia vuole Maxime Lopez | il Sassuolo chiede 10-15 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 luglio 2023) Con l’arrivo di Rudisulla panchina del, sono partite anche le nuove richieste. Una tra queste è, calciatore stimato dal tecnico e che vorrebbe lasciare ilnella prossima stagione. Calciomercato.com scrive: “Si apre una nuova pista che porterebbe(classe ’97) a vestire la maglia azzurra. Perché ilha la necessità di intervenire in quella zona di campo, con Ndombele rientrato al Tottenham e Demme ad un passo dall’addio. E l’ex Marsiglia sarebbe tatticamente l’ideale per, potendo agire sia da play che da mezzala e soprattutto a due lì in mezzo quando si passerà al 4-2-3-1. Non è solo un’idea, un pensiero fatto dal. Il club partenopeo ha chiesto ...