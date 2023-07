Napoli | due amichevoli a Dimaro | il 20 luglio con l’Anaune e il 24 con la Spal

(Di sabato 1 luglio 2023) La stagione delinizia ufficialmente il 14, quando la squadra si ritroverà nel ritiro di. Due lein programma, una il 20alle 18 e la seconda il 24, allo stesso orario. Le avversarie delsarannoe la. Ilarriverà anella serata di venerdì 14. Sabato e domenica sono previsti allenamenti la mattina, alle 10 e il pomeriggio, alle 17.30. La prima amichevole controè in calendario per giovedì pomeriggio alle 18.00. Poi, il 24, lunedì, allo stesso orario, quella con la, retrocessa nel campionato di Serie C. Il...

Gli appuntamenti a teatro AEnzo De Caro porta in prima assoluta al Campania Teatro ... leggi anche Festival deiMondi di Spoleto 2023, il programma FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s ......a Rivisondoli. In Abruzzo la Salernitana soggiornerà fino al 27 luglio e poi si trasferirà a Fiuggi, su consiglio della Prefettura de L'Aquila, per evitare sovrapposizioni con l'arrivo del...Il suo nome nelle scorse settimane era stato fatto anche per la panchina del, prima che Aurelio De Laurentis scegliesse di puntare sul suo connazionale Rudi Garcia. Ieri ...stesso Fournier e...

Napoli, due i nomi principali sul taccuino per il dopo Kim: Ikatura prima scelta, c'è Koch TUTTO mercato WEB

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul quel che sarà il Napoli dopo l'addio di Cristiano Giuntoli ...Raffaele Renzi del ristorante "Sereno al lago" a Torno propone un antipasto che introduce un concetto orientale nella cucina mediterranea fondendolo con la tradizione gastronomica peruviana ...