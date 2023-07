Napoli | altro sconvolgente addio | anche lui va via dopo Giuntoli

(Di sabato 1 luglio 2023) Nuovo saluto all’di Cristiano, undirigente ha salutato: c’è l’annuncio ufficiale di De Laurentiis. Ilè entrato in una nuova era della storia del club.la vittoria dello scudetto, ora l’obiettivo è consacrarsitra le big d’Europa. Progetto ambizioso quello del presidente De Laurentiis, chel’annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore degli azzurri, ha alzato l’asticella degli obiettivi da raggiungere. A provarci, però, sarà una struttura tutta nuova, visti i repentini cambiamenti del management partenopeo. Luciano Spalletti ha già lasciato la panchina del, venendo sostituito da Rudi Garcia. L’area tecnica, inoltre, ha visto perdere, soltanto poche ore ...

... avvisato tra l'che anche in caso di patteggiamento sarebbe comunque incappato nella ... si vedrà esclusa in favore di Inter e probabilmente Juventus ( Milan ole altre che potrebbero ...Addio pesante per ilche, però, deve dire addio ad unelemento della società; il club di De Laurentiis, infatti, saluta Alessandro Formisano. L'Head of Sales e Marketing lascia il club ...Un set tutt'che facile, vista la presenza quotidiana di numerosi fan sui luoghi che ospitano ...di persone si piazzano per ore e ore davanti alla base navale della Marina Militare dicon ...

Napoli, altro addio dopo Giuntoli: lascia anche Formisano Corriere dello Sport

Il Napoli non ha iniziato nel migliore dei modi l'estate da campione d'Italia; dopo Giuntoli, i partenopei devono digerire un altro addio ...Su Gazzetta: Napoli senza Ds, De Laurentiis sempre più al comando. Intorno al numero uno del Napoli funzioni importanti per l'Ad Chiavelli e lo scout Micheli. Rimarrà anche Pompilio con funzioni ...