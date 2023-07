Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta a 53 anni

Leggi su howtodofor

(Di sabato 1 luglio 2023) . La Venere nera delle passerelle ha presentato il suo secondo figlio sui social senza mostrare il suo volto, come già accaduto in occasione della nascita della sua primogenita. “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza – ha scritto – Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”.con la prima figlia (Foto ‘Vogue UK’)L’annuncio della nascita della sua primogenita Duefa,lasciò tutti senza parole annunciando di essereper la primaa 50. “Una piccola bellissima benedizione mi ha scelto per essere sua ...